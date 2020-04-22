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6 yıldır aranan terörist, kahvehanede yakayı ele verdi

Diyarbakır’da, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘örgütün veya amacının propagandasını yapma’ suçlarından 18 araması bulunan terörist, kardeşine ait kimlikle kahvede kumar oynarken yakalandı.

İHA |
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6 yıldır aranan terörist, kahvehanede yakayı ele verdi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hani ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde yaşayan ve 2014 yılından bu yana 18 suçtan aranan R.Y. isimli teröristin, Sarıevler mezrasında olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine gece saatlerinde mezranın Kaledibi Mahallesi'ne bir operasyon gerçekleştirildi.

KARDEŞİNE AİT KİMLİKLE KUMAR OYNARKEN YAKALANDI

Terörist R.Y., koronavirüs ile ilgili tedbirlere rağmen açık bulunan A.Z. isimli şahsın işlettiği ruhsatsız kahvehanede, üzerinde kardeşine ait kimlik ile kumar oynarken yakalandı.

6 yıldır aranan terörist, kahvehanede yakayı ele verdi ViDEO

TUTUKLANDI

Hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak, örgütün veya amacının propagandasını yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak, kamu malına zarar vermek, 2313 sayılı kanuna aykırılık suçlarından yakalanan terörist, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

R.Y., Diyarbakır Kapalı Cezaevine gönderildi.

6 yıldır aranan terörist, kahvehanede yakayı ele verdi

51 BİN 56 LİRA PARA CEZASI

Öte yandan kaçak kahvehanede bulunan 16 kişiye para cezası kesilirken, ruhsatsız kahvehaneyi işleten A.Z. hakkında ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Diyarbakır Valiliği, operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Koronavirüs genelgesi kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneyi açık bulundurmaktan idari işlemlere başlanılmış, ayrıca aynı kahvehanede bulunan kahvehane işleticisi dahil toplam 16 şahıs hakkında 1593 sayılı kanunun 282’nci maddesi gereği sosyal mesafe kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 191 lira idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, geçmişte işledikleri suçların şüphelisi ve firar durumunda olan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam etmektedir.”

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