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60 yaş üstü iki hasta koronayı yendi

Sağlık Bakanı Koca, 60 yaş üstü iki hastanın yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşup taburcu olduğunu söyledi.

AA | 25.03.2020 - 19:39..
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60 yaş üstü iki hasta koronayı yendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs durumuna ilişkin son durumu anlattı.

Herkesin evde kalması gerektiğini ifade eden Koca, vaka bilgilerinin şeffaf bir şekilde dijital ortamda paylaşılacağını anlattı.

Sağlık Bakanı Koca, iki koronavirüs hastasının yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

60 yaş üstü iki hasta koronayı yendi VİDEO

7 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Bakan Fahrettin Koca, "Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu.'' şeklinde konuştu.

60 yaş üstü iki hasta koronayı yendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

''Gaziantep, Erzurum, Konya, İzmir, Kahramanmaraş, Eskişehir, Edirne, Sinop... aziz milettim şehir şehir ev ev Türkiye... Bu virüs dünyayı tehdit ediyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da yakalanmamak. Corona virüs karşısında ise biz irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamak konusunda irade sahibiyiz. Verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere bağlıdır. Devlet burada yaptırım uygulayan kılavuzdur. Hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. İnsan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır. Sevgili gençler risk altına giriyorsunuz. Belki hasta olmuyorsunuz ama taşıyıcı oluyorsunuz. Hastalığa hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin. Yaşı büyük olanlara ise, virüs yaş ayırımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatını asgari düzeye indirmelisiniz. Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Çocuklarımız için ise artık oyunları evde oynuyoruz, dışarı çıkmak yok. Bir misafir gelirse sarılmak yok. Sevgimizi saygımızı uzaktan gösteriyoruz.

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