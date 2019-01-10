Bu hafta 7 film vizyona girecek

Sinemaseverleri birbirinden güzel filmler bekliyor. Vizyona girecek yeni filmler, izleyicisini bekliyor.

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU

Sylvester Stallone ve Michael B. Jordan'ın başrollerini paylaştığı, 2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu adlı filmin devam halkası Creed 2: Efsane Yükseliyor, Rocky Balboa'nın eğitmenliğinde çıkış yakalayan Adonis Creed'in, Rocky'nin en büyük rakiplerinden ve babası Apollo Creed'in ölümünden sorumlu olan Ivan Drago'nun oğlu Viktor Drago ile karşılaşmasını konu ediniyor.

RALPH VE İNTERNET

Haftanın animasyon türündeki filmi Ralph ve İnternet, 2012 yapımı Oyunbozan Ralph'in devam halkası olarak izleyiciyle buluşuyor.

ROBİN HOOD

İngiliz halk hikayelerinde önemli yeri olan, bazen görevini kötüye kullanan yöneticilerle bazen de halka zulüm eden soylularla mücadele yürüten halk kahramanı Robin Hood'u anlatan 2018 yapımlı filmin başrolünde bu kez Taron Egerton yer alıyor.

DALAVERE

Haftanın tek yerli yapımı Dalavere'nin yönetmenliğini Hasan Göktaş üstlendi.

Filmin oyuncu kadrosunda aralarında Ali Çatalbaş, Erdağ Yenel, Mehmet Ali Kaptanlar, Abidin Yerebakan, Hüseyin Elmalıpınar, Serdal Genç ve Bahtiyar Engin yer alıyor.

REPLİKALAR

Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı bilim kurgu türündeki Replikalar adlı film, insan bilincini bilgisayarlara aktarabilme ve insan klonlama çalışmaları yapan Will Foster'ın, travmatik şekilde kaybettiği eşi ve çocuklarını geri getirme çabasını konu ediniyor.

ŞÜPHE

Haruki Murakami'nin Barn Burning isimli kısa öyküsünden uyarlanan ve Cannes'da iki ödüle değer görülen Şüphe adlı film, yarı zamanlı kurye olarak çalışan Jongsu'nun, eski komşusu Haemi ile karşılaşması sonrası gelişen olayları ele alıyor.

LANETLİ SULAR

Haftanın tek korku filmi Lanetli Sular, arkadaşının havuzunda şeytani bir varlık tarafından saldırıya uğrayan Sara'nın mücadelesini anlatıyor.

