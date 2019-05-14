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Yabancı basında günün manşetleri

ABD-Çin ticaret savaşının küresel çapta piyasalarda dalgalanma yaratması, dünya gündeminde sıklıkla öne çıkan başlık oldu.

Haber Merkezi | 14.05.2019 - 12:03..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile olan ticaret savaşı sürecinde ülkeye uyguladığı ek gümrik vergisinin, ABD finans piyasasını sarsması, WSJ’ın ana sayfasından paylaşıldı. Gazetenin yayınladığı verilere göre finans endekslerinde yüzde 2’nin üzerinde düşüş yaşandı.

Yabancı basında günün manşetleri

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

Ek gümrük vergisi kararının ABD piyasalarında düşüşe neden olması NYT’ın da manşetindeyken, Çin’in Trump’ın hamleleri karşısında geri adım atmaması ve Çin borsasında gözlemlenen yüzde 4,5 oranındaki değer kaybına yer verildi. ABD’li gazetenin gündeminde öne çıkan bir diğer konu ise, Beyaz Saray tarafından açıklanan, Orta Doğu’ya gönderilecek olan 120.000 asker oldu. Gazete, bu rakamın neredeyse 2003 yılındaki Irak işgalinde görev alan asker sayısına eşit olduğunu da bildirdi.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Ticaret savaşı tedirginliğinin küresel finans piyasalarındaki etkisi, Financial Times’ın da gündeminde öne çıktı.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşması için muhalefetteki İşçi Partisi lideriyle yaptığı uzlaşı görüşmelerinin, Muhafazakar Parti üyeleri tarafından “Görüşmelere son verilmezse parti içinde ayrılıklar yaşanacak” yönünde eleştirilmesi, The Times’ın gündeminde öne çıkan konu oldu.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İRAN – IRAN DAILY

Avrupa Birliği’nin ABD ve İran arasında devam eden nükleer silah gerilimine dikkat çekerek tarafların tansiyonu düşürmeleri yönünde yaptığı uyarılar İranlı gazetenin manşetinde yer alırken, bir diğer önemli başlık da Suudi Arabistan'ın BAE sularında iki tankerinin saldırıya uğradığı iddiasına, Tahran tarafından gelen “üçüncü bir ülkeden yabancı ajanların komplosu” soruşturma talebi oldu.

Yabancı basında günün manşetleri

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