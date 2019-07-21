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Portekiz'de orman yangını

Castelo Branco kenti çevresinde çıkan orman yangınında, 7'si itfaiye görevlisi 8 kişi yaralandı. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda insan katıldı.

İHA | 21.07.2019 - 16:29..
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Portekiz'in iç kesimlerinde yer alan dağlık Castelo Branco bölgesinde dün 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangında 1 sivil ve 7 itfaiyeci yaralandı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Yangınlardan ikisi kontrol altına alınırken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmaları sırasında yaralanan 7 itfaiyeci ile 1 sivil ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Portekiz'de orman yangını

EVLER BOŞALTILIYOR

Yangın nedeniyle bir köyün tamamen boşaltıldığı, alevlerin tehdit ettiği bazı yerlerde ise halkın evlerini terk etmeye başladığı belirtildi.

Portekiz'de orman yangını

ULAŞIM KAPATILDI

Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkilerken, birçok anayol da ulaşıma kapatıldı. Havadan helikopter ve uçaklarla, karadan da yüzlerce itfaiyecinin müdahale ettiği yangınlardan ikisinin kontrol altına alındığı duyuruldu.

Portekiz'de orman yangını

YANGIN ALARMI VERİLİYOR

Öte yandan, Castelo Branco bölgesindeki sıcaklıkların bugün 31 dereceye ulaşması beklenirken, Portekiz'in iç kesimlerinde ve güneyinde altı bölgede üst seviye yangın alarmı verildi.

Portekiz'de orman yangını

HER YIL YANGIN OLUYOR

Ormanlık alanların çok olduğu sıcak ve Atlantik'ten gelen sert rüzgarlardan etkilenen Portekiz'de her yıl büyük yangın çıkıyor.

Ülkede 2017 yılındaki büyük yangınlarda çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.

Portekiz'de orman yangını

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