Edirne'de sağanak hayatı felç etti

Edirne dün akşam saatlerinde Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girdi. Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı kentte, gece boyunca etkili olan ve giderek şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

CADDELER TRAFİĞE KAPATILDI

Birçok cadde aşırı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri de kapalı caddelerde denetim yaparak, su baskınlarına karşı önlemler aldı.

Gece özel bir hastanenin acil servis bölümünün sular altında kaldığı kentte, bazı evlerin bodrum katı da sular altında kaldı.

Edirne'de kuvvetli sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi ViDEO

ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Aşırı yağmurun etkileri sabah saatlerinde etkisini ortaya çıkardı. Edirne'den Kırklareli ve Havsa ilçesine giden kara yolunun suyla kaplanması nedeniyle bir çok araç mahsur kaldı. Bir süre trafiğe kapanan kara yollarında ulaşım sabah saatlerinde güçlükle sağlandı.

Sokakta park halinde bulunan yaklaşık 40 araç ise yarıya kadar suy altında kaldı.

Ekipler, suyla kapanan kara yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

1 KİŞİ KAYIP

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde yaşayan 80 yaşlarındaki Veysel Evren’den haber alınamıyor.

Evren’in evine ve tavuk çiftliğine giden AFAD ekipleri şahsa ulaşamadı. Evren’in selde kaybolduğu düşünülüyor.