Orhan Gencebay sağlığına kavuştu

Göğüs ağrısı nedeniyle geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakıma alınan Orhan Gencebay, anjiyonun ardından ayağa kalktı.

Yoğun bakımda müşahade altında tutulan ve rahatsızlandıktan 2 gün sonra sağlığına kavuşan Gencebay'ı dostları evinde ziyaret ediyor.

Aralarındaki sevgiyi her daim dile getirmekten bıkmayan şarkıcı Sibel Can da Gencebay'ı ziyaret edenler arasındaydı...

Birlikte bir kare fotoğraf paylaşan Sibel Can, Gencebay'ın sazıyla yaptığı resitali de beğeniye sundu.

Orhan Gencebay iyileşti, sazını eline aldı İZLE

Gencebay'ın bu halleri hayranlarını oldukça mutlu etti.

"GİTTİM GELDİM"

Sevenlerinin duası ile ayağa kalktığını dile getiren Gencebay, "Gittim geldim. Ama şu an çok iyiyim. Üç stent takıldı, anjiyo oldum. Bu stentler takılmasa, anjiyo olmasam kalp spazmı geçirebilirmişim. Biz önlemimizi aldık. 19 yıl önce baypas olmuştum. Türk doktorlarımızdan Allah razı olsun.

Tüm gönül dostlarıma selamlarımı ve şükranlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar. Duaları bana şifa verdi. Çok şükür iyiyim. Arayan soran tüm dostlarıma teşekkür ederim.” demişti.