taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.832
Euro
6.5668
Altın
1274.32
Borsa
95952.77
Gram Altın
239.016

Orhan Gencebay sağlığına kavuştu

Şarkıcı dostu Sibel Can, Gencebay'ın saz çaldığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Gencebay'ın bu halleri hayranlarını mutlu etti.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 11:43..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Göğüs ağrısı nedeniyle geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakıma alınan Orhan Gencebay, anjiyonun ardından ayağa kalktı.

Yoğun bakımda müşahade altında tutulan ve rahatsızlandıktan 2 gün sonra sağlığına kavuşan Gencebay'ı dostları evinde ziyaret ediyor.

Orhan Gencebay sağlığına kavuştu

Aralarındaki sevgiyi her daim dile getirmekten bıkmayan şarkıcı Sibel Can da Gencebay'ı ziyaret edenler arasındaydı...

Birlikte bir kare fotoğraf paylaşan Sibel Can, Gencebay'ın sazıyla yaptığı resitali de beğeniye sundu.

Orhan Gencebay iyileşti, sazını eline aldı İZLE

Gencebay'ın bu halleri hayranlarını oldukça mutlu etti.

"GİTTİM GELDİM"

Sevenlerinin duası ile ayağa kalktığını dile getiren Gencebay, "Gittim geldim. Ama şu an çok iyiyim. Üç stent takıldı, anjiyo oldum. Bu stentler takılmasa, anjiyo olmasam kalp spazmı geçirebilirmişim. Biz önlemimizi aldık. 19 yıl önce baypas olmuştum. Türk doktorlarımızdan Allah razı olsun.

Orhan Gencebay sağlığına kavuştu

Tüm gönül dostlarıma selamlarımı ve şükranlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar. Duaları bana şifa verdi. Çok şükür iyiyim. Arayan soran tüm dostlarıma teşekkür ederim.” demişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İbrahim Tatlıses: Allah kimseyi mağarada büyütmesin

İbrahim Tatlıses: Allah kimseyi mağarada büyütmesin

51
YSK'ya İstanbul itirazlarında son durum

YSK'ya İstanbul itirazlarında son durum

127
Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

47
Kağıthane’de binaların enkazı gün ışığıyla ortaya çıktı

Kağıthane’de binaların enkazı gün ışığıyla ortaya çıktı

55
ABD'den YPG işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

ABD'den YPG işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

128
Çavuşoğlu: ABD haddini aşmıştır

Çavuşoğlu: ABD haddini aşmıştır

84
Seçim mevzuatında değişiklikler yapılacak

Seçim mevzuatında değişiklikler yapılacak

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir