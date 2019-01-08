Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Şimdi yapacağım konuşmada bazı sorular soracağım. Bu soruları kendi adıma değil millet adına da soracağım."

"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN TOPLANAN PARA NE OLDU"

"2018'de 15 Temmuz şehitleri için toplanan para ne oldu diye sorduk, bugüne kadar yanıt alamadık. Şehitlerimiz arasında ayrım devam ediyor. Malul sayılmayan gazilerimiz var, sorunları çözülmüyor."

"VATANDAŞI KOYUN OLARAK GÖRÜYORLAR"

"Vatandaşı koyun olarak görüyorlar, ne yaparsam yapayım gelip bana oy verecekler diyor. Taşeron sorunu devam ediyor. Biz bunun peşini bırakmayacağız. Bütün taşeron işçilere benim sözüm var, sen de sendikalı olacaksın, sen de hakkını alacaksın

Bizim baskılarımız sonucu taşerona kadro verildi ama kölelik bitmedi. Maaşına sadece yüzde 4 zam veriyorlar. Sen diğer işçilere ne veriyorsan onu da tanımak zorundasın

TOKİ işçileri aylardır maaşlarını alamıyorlar, aylardır. Bugün Meclis önünde haklarını aramaya geldi müdahale ile karşılaştılar. Niye hak aradıkları için."

"CEREN DAMAR'IN ÖLDÜRÜLMESİ HEPİMİZİ YASA BOĞDU"

"Ceren Damar'ın öldürülmesi hepimizi yasa boğdu. Eşinin yaptığı konuşma hepimize örnek olacak nitelikte, "İyi insan olun diyor, iyi insan"...

Grup başkanvekillerimiz bir öneri getirecekler bu bir eğitim cinayetidir. Çankaya Belediye başkanımız da Ceren Damar'ın anısını yaşatacak bir eser yapacak. Bülent Şık kim bir akademisyen. Sağlık Bakanlığı yaptığı araştırmanın raporunu saklarken, akademisyen Bülent Şık bunu açıkladı.

"EMEKLİLERE SORUYORUM DURUMUNUZ İYİ Mİ"

Bülent Şık kanser yapan ürünleri açıkladı diye 'devlet sırrını ifşa etmekten yargılanıyor Emeklilere sitemim var. Ben iki maaş ikramiye vereceğim dediğimde bana telgraf çekip "Durumumuz iyi" dediler.

Soruyorum iyi mi durumunuz? Doğruları söyleyeni kovarsanız böyle olur Emekli kardeşim milyonlarsınız siz, sizi açlığa yoksullağa mahkum eden bu iktidarı oylarınızla cezalandırmazsanız torununuzun yüzüne bakamayacaksınız"



Milli gelir artışından bile size pay vermemeyi tercih ettiler. Emekliye yüzde 10 veriyorlar, devletin yaptığı zam yüzde 23'ün üzerinde.

"DOĞRU TÜRKİYE UÇTU DEREDEN AŞAĞI UÇTU"

Sanayicinin önündeki en temel sorun, yarını görememen. Bilmemekte de haklısın kimse bilmiyor. Sanayici yarını göremezse yatırım yapamaz. Esnaf kardeşim seni de gözden çıkardılar. Ama sen yıllar yılı bunlara destek verdin. Oy verin Türkiye uçacak diyorlardı, gittin oy verdin. Doğru Türkiye uçtu, dereden aşağı uçtu."

"ÇİFTÇİYLE DALGA GEÇİYORLAR 114 MİLYAR LİRA BORÇLARI VAR"

"Bir hükümet çiftçiyle ancak bu kadar dalga geçebilir. Ziraat Bankası kalkmış futbol kulüplerini kurtarıyor. Çiftçi kardeşim senin alınterini peşkeş çekenleri görmeyecek misin? Bankalara borcun yüz milyarları aştı sen uyanmayacak mısın? Sen uyanıncaya kadar ben anlatacağım

Neymiş çiftçiye para ödeyeceklermiş. Çiftçinin parasını tuttun tuttun şimdi seçim yaklaştı diye veriyor. Çiftçiye 2006'dan bu yana 114 milyar lira borcun var. Önce onu ödeyeceksin"

"ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KAZANAN 1 MİLYON 700 BİN KİŞİ MEVCUT"

"Asgari ücretlilere de seslenmek istiyorum. Yetmez verdikleri para. Milyonlarca kişi işsizken sen yine de şanslısın. Asgari ücretin altında aylık alan 1 milyon 700 bin kişi var. Onların da hakkını hukukunu savunacağız

Peki soru şu, Her istediklerini yaptılar da memleket bu hale neden geldi? Hortumcu pazar ekonomisi... Önce bunun hükuki alt yapısını oluşturmak gerekir."

"BÖYLE BİR PLAN YOK SÜRESİ DOLDU"

"İkinci unsur ekonomide planlama yapmayacaksınız. 1968'de DPT kuruldu diyeceksiniz. Artık Devlet Planlama Teşkilatı yok.

10. Kalkınma Planı'nın süresi 2018'de doldu. Böyle bir plan yok. Plansız büyüme 21. yüzyılda...Anayasa 166. Madde planlamadan söz eder. Hortumcu piyasa ekonomilerinde planı devlet değil yandaş müteahhitler yapar. Türkiye bir çıkmazla karşı karşıya"

AYRINTILAR GELECEK..

Günün önemli gelişmeleri VİDEO