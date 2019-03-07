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Dünya basınından gazete manşetleri

Nissan'ın usulsüzlükle suçlanan eski CEO'sunun kefaletle serbest bırakılması, uluslararası basında sıklıkla öne çıkarken, ABD'nin dış ticaret açığının ulaştığı rekor seviye de gündem konusuydu.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 12:15..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn’un kefaletle serbest bırakılması,WSJ’ın manşet konuus oldu. Tokyo Bölge Mahkemesi, savcıların Ghosn'un hapiste kalmasını sağlamak için temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından Japonya’da bugüne kadarki en yüksek kefalet bedeli olan 9 milyon doları ödediğini söyledi. Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklanmıştı.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in yaptığı açıklamaya da yer veren gazete, sosyal medya devinin birden fazla sayıdaki mesajlaşma servislerinde gerçekleştirilen sohbetleri şifreleyeceğini ve bunları birbiriyle uyumlu hâle getireceğini duyurdu.

Dünya basınından gazete manşetleri

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

NYT da, Zuckerberg’in sosyal medya platformunu gizliliği koruma, şifreli mesajlaşma ve güvenli veri depolama çerçevesinde şekillendirmek istediğini belirten açıklamalarına ana sayfasında yer verdi. ABD'de dış ticaret açığının, Trump'ın çabalarına rağmen 10 yılın zirvesine çıkması da gazetenin manşetindeydi. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2018'de dış ticaret açığı 621 milyar dolar oldu. Bu, 2008'den beri en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Dünya basınından gazete manşetleri

 

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Gelirini düşük gösterdiği ve maddi usulsüzlük yaptığı iddialarıyla suçlanan Nissan Motor’un eski Başkanı Carlos Ghosn'un kefalet talebi Tokyo Mahkemesi tarafından kabul edilmesi, Financial Times tarafından da manşete taşındı.

Dünya basınından gazete manşetleri

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid’in, ülkede artan suç oranıyla mücadele kapsamında polis kuvvetlerine ek ödenek ayrılması için Başbakan May’e karşı giriştiği mücadele, İngiliz gazetenin öne çıkan konusu oldu. Başbakan May, polis kuvvetlerinin yeterli olduğunu savunmasıyla, birçok siyasi kesimin tepkisini çekmişti.

Dünya basınından gazete manşetleri

FRANSA – LE FIGARO

Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un, Tokyo mahkemesi tarafından, 8 milyon euro kefalet ve çok sıkı denetim karşılığında şartlı olarak serbest bırakılması Fransız gazetenin manşetindeydi. Ülkedeki cezaevlerinde arttığı iddia edilen radikal İslamcılık tehdidi de , gündemde öne çıkan diğer bir konu oldu.

Dünya basınından gazete manşetleri

İRAN – IRAN DAILY

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, dünya ile yapıcı ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz açıklamaları, gazetenin ana sayfasından duyuruldu. Afganistan’ın Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad’daki bir inşaat firmasına düzenlenen, 16 kişini hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısı da, öne çıkan başlıklardan oldu.

Dünya basınından gazete manşetleri

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