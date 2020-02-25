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Altın fiyatlarında son durum

Gram altın 322,4 lira, çeyrek altın 530 lira ve Cumhuriyet altını 2.165 liradan işlem görüyor.

AA | 25.02.2020 - 11:13..
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Altın fiyatlarında son durum

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel gün içinde 334 lira ile rekor seviyeye çıktı.

Bu seviyeden altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan gerilemeyle günlük kazancını kısmen geri veren gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 yükselişle 326,1 liradan tamamladı.

DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 322,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 530 lira, Cumhuriyet altını da 2.165 liradan satılıyor.

Dün, 1.689 dolar ile son 7 yılın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.633 dolara kadar gerilemesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 1.642 dolar seviyesinde dengelendi.

KORONAVİRÜS ETKİSİ

Analistler, Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının altının ons fiyatında sert dalgalanmalara sebep olduğunu söyledi.

Virüs için aşı bulunup bulunmadığı ve zamanlaması gibi konulardaki haber kirliliğinin devam ettiğini belirten analistler, özellikle İtalya ve Güney Kore'deki salgın vakalarına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-325 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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