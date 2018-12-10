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Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

Şehir Tiyatroları, 1 yeni olmak üzere 17 yeni oyunla seyircilerin karşısına çıkacak.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 15:46..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 12-16 Aralık 2018 tarihleri arasında 1’i yeni 17 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

OYUNLAR

Felatun Bey ile Rakım Efendi, On İki Öfkeli Adam, Nora (Bir Bebek Evi), Tatlı Kaçık, Can Yeleği, Ocak’ta Bahar, Karıncalar-Bir Savaş Vardı ve çocuk oyunları Bisküvi Adam, Elma Kurdu Kırtık, Benim Güzel Pabuçlarım, Harikalar Mutfağı, Bir Kümes Hikâyesi, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Yaşasın Barış, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, Bir Gün Ayakkabımın Teki.

Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

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