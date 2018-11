İstanbul Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Fuar sonunda değerlendirmede bulunan yayınevleri yetkilileri, bu yıl kitapseverlerin en çok roman türündeki kitaplara ilgi gösterdiğini söyledi.

Doğan Kitap'ın Yayın Direktörü Cem Erciyes, okurların bu yıl en çok edebi ve polisiye türündeki romanlara rağbet gösterdiğine işaret etti.

POLİSİYE KİTAPLARA OKUR İLGİSİ

Cem Erciyes, "Yeni çıkardığımız Arif Ergin'in kitabı 'Tekvin' çok ilgi gördü. Çünkü içerisinde gerilim ve polisiye var. Bu tür polisiye kitaplara duyulan merak da malum. Polisiye türünde kitaplar her zaman iyi satış yapıyor. Ama şunu da söylemek lazım, Türkiye'de edebiyatın tecrübeli isimleri, okurun uzun yıllardır takip ettiği yazarlar her zaman, her fuarın birincileridirler. Bu yılki fuarda da buna benzer bir sonuç yaşadık" dedi.