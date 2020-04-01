Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti.

63 KİŞİ DAHA YAŞIMINI YİTİRDİ

Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu paylaşan Bakan Koca, 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 277'YE ÇIKTI

Böylece, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 277'ye yükseldi.

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının sayısı ise 15 bin 679'a çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"Koronavirüs salgınında dünyada gelinen nokta olayın başlangıç günlerini unutturdu. Çin'de başlayan olay bütün dünyayı etkilemiş durumda. Hiç kimse bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz.

Bu eski dünya değil bu sürdüregeldiğimiz hayat değil. Haberler artık eskiye benzemiyor. İnsanlık ortak düşmana karşı savaşıyor. Dayanışma şimdi izolasyonla gerçekleşiyor.

Biz de hastalığın Türkiye'ye girmesini bu yolla geciktirdik. Temas mesafe ve izolasyon hayati öneme sahip üç kelime.

Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 277'ye çıktı VİDEO

Mücadele en büyük silahımız izolasyon. Tıp temastan kaçın araya mesafe koy diyor. İzolasyon mücadelenin gerekli şartıdır. Hedefimiz en az can kaybıyla bu savaştan çıkmaktır.

Bugün 14 bin 396 kişiye test yapıldı. 2 bin 148 kişinin daha koronavirüse yakalandığını tespit ettik Bugünkü vaka sayısı 2 bin 148. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 63."