ABD'den gelen FETÖ heyeti Ankara'da

Aralarında FBI'dan bazı yetkililerinde buluduğu ABD'li heyet FETÖ dosyasıyla ilgili araştırma yapmak üzere Ankara'da.
KEMAL BATMAZ'LA DA GÖRÜŞECEKLER
Heyet Ankara Adliyesi'nde aralarında 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 3 numaralı ismi Kemal Batmaz'ın da aralarında olduğu FETÖ'cülerle görüşecek.
ABD'DEKİ SORUŞTURMA HAKKINDA BİLGİ VERECEKLER
Öte yandan Türk yetkililerin FETÖ hakkında sunacakları delillere de bakacak olan ABD heyeti, kendi ülkelerindeki FETÖ soruşturmaları hakkında da bilgi verecek.
BATMAZ, AKINCI ÜSSÜ'NDEN 15 TEMMUZ'U YÖNETMİŞTİ
Amerikan heyetinin görüşeceği Kemal Batmaz, 15 Temmuz iddianamesinin Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'den sonra 3 numaralı ismi olmasıyla öne çıkıyor.
3 numara olan Kemal Batmaz, Adil Öksüz'le birlikte defalarca aynı tarihlerde ve aynı uçakta ABD'ye gidip geldi.
FETÖ'ye ait Kaynak Holding'e bağlı şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan Batmaz, Adil Öksüz'le birlikte Atatürk Havalimanı'nda da kameralara yakalanmıştı.