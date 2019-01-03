ABD'den gelen FETÖ heyeti Ankara'da

Bakırköy'de LPG hortumu patlamaya neden oldu

1 J. R. R. Tolkien ve Yüzüklerin Efendisi serisi Delikanlılık zamanlarında Birmingham’da görüp etkisinde kaldığı iki kuleden esinlenerek bize kazandırdığı Yüzüklerin Efendisi serisi ve daha fazlası ile J. R. R. Tolkien…

2 Kuzey Kore'nin İtalya Büyükelçisi kayıplara karıştı Kuzey Kore'nin İtalya Büyükelçisi Jo Song-gil, görev süresi bitmesine rağmen İtalya'da gizleniyor.

3 Ozan Tufan çalışmalarını sürdürüyor Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar'ın ardından Volkan'ın da affedilmesi gündemde. Bir diğer kadro dışı isim Ozan Tufan ise Samandıra'da takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

4 Hande Erçel annesine donör olacak "Bu süreçte bin yıl büyüdüm" diyen Hande Erçel, şimdi de annesinin iyileşmesi için donör olacak.

5 14 yaşındaki Eylül okula giderken kazada öldü Muğla'da otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Eylül Tansu Suda hayatını kaybetti.

6 Vakanüvis Coco-Cola'yı yazdı Coca-Cola, piyasaya sürülürken de, patenti alınırken de “ilaç” olarak belirtilmişti, hem de “koca karı ilacı”.