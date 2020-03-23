İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde risk altında olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ancak bazı vatandaşların yasağa uymadığı görüldü.

İstanbul Avcılar'da emekli maaşını çekmek için beklediğini ifade eden 64 yaşındaki Ali Cesur, postanede şimdilik para olmadığı için parkta zaman geçirdiğini ifade etti.

64 YAŞINDA DIŞARI ÇIKAN ADAMDAN İLGİNÇ SAVUNMA

64 yaşında olduğunu söyleyen Cesur, "Ben 1 seneden kazandım. Ben 1 haftadır çıkmıyorum ama maaşımı almak için çıktım. Postanenin açılmasını bekliyorum ne yapayım. Maaşımın eve getirilmesiyle ilgili talepte bulunmadım. Eldiven, maske daha zararlı. Herkesin bir riski sizden daha fazla bulaşır biz yaşlılara. Evdeki çocuklar okula gitmiyor yanımıza da yaklaştırmıyoruz ufakları. Allah bize beyin fikir vermiş, biz bunu kullanamazsak zaten olmaz." dedi.

64 yaşındaki amca: Ben 1 seneden kazandım VİDEO