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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

AA | 30.04.2019 - 19:10..
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Telefonda bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gündeme ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

LİBYA'DA YAŞANANLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede; iki liderin, ikili meselelerin yanı sıra Libya'da yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirdiği, Türkiye'nin bu ülkenin huzur ve istikrarına desteğinin yeniden teyit edildiği belirtildi.

SURİYE KRİZİNDE İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in, Suriye krizinin çözümü için Astana Süreci kapsamında yakın iş birliğinin sürdürülmesi hususunda, mutabık kaldıkları kaydedildi.

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