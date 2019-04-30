Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

1 milyon 500 bin lira ödülle aranan terörist yakalandı

Amerika'nın köklü medya kuruluşlarından biri olan Washington Post, Trump'ın günde 23 kez yalan söylediğini belirtti.

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Dilber Ay kimdir

“Ben Barak türkülerinin anasıyım” diye kendini tanıtan, türkülerini duyurmak için nice zorlu yollardan geçen, dram yüklü bir hayatın başkahramanı, Dilber Ay’ın hayat hikayesidir…