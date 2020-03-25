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65 yaş üstü emekliler maaşlarını evlerinden alabilecek

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdi.

AA | 25.03.2020 - 20:32..
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Koronavirüs salgınını önlemek adına alınan önlemlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Bu kapsamda, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için, maaş ödemelerinde yeni bir uygulamaya geçildi.

EVLERİNDEN MAAŞLARINI ALABİLECEKLER

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdi.

65 yaş üstü emekliler maaşlarını evlerinden alabilecek

BANKA GÖREVLİLERİ VE VEFA DESTEK GRUBU ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Maaş ödemeleri, öncelikle banka görevlilerince, görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yapılıyor.

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