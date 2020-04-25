65 yaş üstü yasağına esneme geliyor

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, yaşlı nüfusu olan ülkelerde etkisini daha da fazla gösterdi.

Virüsün özellikle 65 yaş üstü kişilerde ölüme sebebiyet vermesinin net bir şekilde ortaya konmasının ardından Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirdi.

21 Mart'ta alınan kararın ardından evden hiçbir şekilde çıkmayan yaşlılarda hareket etme ihtiyacı doğdu. Kimi yaşlılar evde kendi imkanlarıyla spor yaparken birçok yaşlı hareketsiz kaldı.

Hükümet, yasağın esnetilmesi için harekete geçti.

Günlerdir evde kalan yaşlıların talepleri doğrultusunda bir plan çıkarıldı.

3 SAAT ÇIK, EVE DÖN

Buna göre; sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde 65 yaş üstü vatandaşlara 3 saatlik dışarı çıkış izni verilecek.

MASKE ELDİVEN ŞARTI

Dışarı çıkan yaşlıların maske ve eldiven takması zorunlu olacak.

7,5 MİLYON KİŞİNİN BEKLEDİĞİ HABER

Türkiye'de 7,5 milyon kişi alınacak kararın kesinleşmesini bekliyor.