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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, faizleri 9,75'ten 8,75'e indirdi.

AA |
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Banka, politika faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75 çekti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflama derinleşmekte.

İktisadi faaliyet, koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başladı.

Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir.

Küresel gelişmeler paralelinde TL'de gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün devamı enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.

Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir.

Yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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