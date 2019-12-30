Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2-5 Ocak 2020 tarihleri arasında 20 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

SAHNELENECEK OYUNLAR

Vahşi Batı, Ay Carmela!, Bizim Aile, Söz Veriyorum, Cibali Karakolu, Şahane Züğürtler, Kahvede Şenlik Var, Saadet Hanım, Amanvermez Avni ve çocuk oyunları Yaşasın Barış, Harikalar Mutfağı, Rüya, Yaşayan Sayfalar, Benim Güzel Pabuçlarım, Pollyanna, Bisküvi Adam, Palyaço Prens, Bir Kümes Hikâyesi, Elma Kurdu Kırtık, Bir Gün Ayakkabımın Teki

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