658 kilo kapak topladılar: Atıklardan hastalar için umut köprüsü kurdular

CONICET Patagonia Norte'nin yönetim alanı çalışanları, sürdürülebilirlik hedefleriyle dayanışmayı birleştiren örnek bir projeye imza attı.

2021 yılından bu yana yürütülen kampanya kapsamında, 17 ayrı teslimatla toplamda 658 kilo plastik kapak toplandı.

Geri dönüşüme kazandırılan bu atıklar, Garrahan Hastanesi’ndeki hastaların tedavisi ve ailelerinin ihtiyaçları için kritik destek kaynaklarına dönüştü.

320 bin kapak geri kazanıldı

Proje, sadece sosyal yardım değil, aynı zamanda ciddi bir çevresel başarıyı da beraberinde getirdi. Dört yılda toplanan kapaklar, 260.000 ile 320.000 adet arasında değişen bir plastik hacmine karşılık geliyor.

Bu çalışma sayesinde yüz binlerce plastik atığın çevreye dağılması veya çöp sahalarına gitmesi engellendi. Yaklaşık 1.000 litre petrol tasarrufu sağlandı ve doğada yüzyıllarca çözünmeden kalabilecek 3,3 metreküp plastik malzeme geri kazandırıldı.

Küçük bir adım büyük bir etki yarattı

Projenin mimarlarından Rodrigo Lucero, girişimin basit bir fikirle başladığını belirterek, "Bugün geriye dönüp baktığımda başardığımız her şeye inanmakta zorlanıyorum. Birlikte yüzlerce kilo plastik teslim ettik," diyerek duygularını ifade etti.

Projenin sistematik takibini yapan Sofía Schmidt ise atıklara yeni bir işlev kazandırmanın önemine dikkat çekerek, doğru yönetilmeyen plastiklerin büyük bir kirlilik kaynağı haline geldiğini vurguladı.

Bilim insanı Daniel García, projenin "döngüsel ekonomi" için tekrarlanabilir bir model olduğunu belirterek, "Bu proje, günlük küçük eylemlerin zaman içinde somut sosyal ve çevresel faydalar yaratabileceğini kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.