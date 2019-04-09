Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın sınır ötesinde terör örgütü hedeflerine karşı mücadelesi devam ediyor. Takip edilen üst düzey teröristler birer birer öldürülüyor.

"ÜÇ GÜN İZLENDİ, HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ"

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta yapılan operasyonla ilgili yaptığı açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Operasyonu kapsamında, PKK bölücü terör örgütünün sözde lider kadrosundan kırmızı listede aranan Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren’i, üç günlük izlemeyi müteakip, Irak kuzeyine icra ettiği başarılı bir hava harekatı ile etkisiz hale getirmiştir." ifadelerine yer verdi.