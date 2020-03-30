Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük kampanyayı başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Salgının ilk günlerinden itibaren Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda, sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçiyoruz.

Sağlık altyapımız, gerek personel gerek ilaç ve malzeme gerekse yoğun bakım yatağı açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır.

Mevcut hastanelerimizi güçlendirme yanında, yeni hastanelerimizi de süratle hizmete açıyoruz.

KOVİD-19 hastalığı sürecinde tedbirlerimizi, hamdolsun, pek çok ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik.

ACİL OLMAYAN DURUMLAR DIŞINDA HASTANEYE GİTMEYİN

Vatandaşlarımızın, gerçekten acil olmayan durumlar dışında hastaneye gitmemelerini hassaten rica ediyorum.

GEREKİRSE ŞEHİR İÇİN ULAŞIMDA SINIRLANDIRMA

Gerekirse, şehir içi ulaşımda da benzer yöntemleri (sınırlandırma) devreye sokabiliriz.

Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız.

Üretimini sürdüren şirketlerin çalışanlarının sağlığını koruması için gereken tedbirleri en sıkı şekilde almalarını sağlayacağız.

YAYGINLAŞMANIN ÖNÜNE GEÇMENİN TEK YOLU KARANTİNA

Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır.

Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir.

Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit bizi hedeflerimize vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye’yiz.

Esnafımızın hem nisan, mayıs, haziran ayı ödemelerini faizsiz öteledik, hem de yüzde 4,5 maliyetli 36 aya kadar vadeli bir kredi paketini hayata geçirdik.

Kredi Garanti Fonunun limitini 50 bin liraya ve kapasitesini de 850 bin kredi talebini karşılayacak şekilde 450 milyar liraya yükselttik.

2 MİLYON HANEYE BİNER LİRA NAKİT YARDIMI

Sosyal yardım programlarımızda kayıtlı 2 milyon haneye biner lira nakit yardımı yapıyoruz.

Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz.

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