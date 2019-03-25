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Dünya manşetlerinde yeni hafta

ABD'nin 2016 tarihli seçimlerinde Rusya'nın dahline ve Trump'ın yolsuzluk yaptığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda savcının Trump'ı suçsuz bulması, ABD basınının ana gündemiydi.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 12:44..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

WSJ, Savcı Robert Mueller’in 2016’da yapılan seçim kampanyası sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Rusya ile gizli anlaşma ya da koordinasyon içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığına yönelik açıklamasını ana sayfadan duyurdu. Trump hükümetine muhalif olan Demokratların, Savcı Mueller’in raporuna ettikleri itiraz ve dosyanın yeniden incelenmesi çağrıları, gazetenin ana sayfasından verilen diğer bir konu oldu.

Dünya manşetlerinde yeni hafta

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

Trump’ın 2016 seçimlerindeki yolsuzluk soruşturması davasında aklanamasını “Trump- Rusya iş birliğine dair hiçbir ipucu yok” duyuran gazete,  ABD Adalet Bakanı William Barr’ın, Trump’ın Rusya soruşturmasına yönelik yaptığı açıklama ve attığı adımların adaleti engelleme girişimi olup olmadığını da incelediğini ve bir karara varılamadığı beyanlarına da yer verdi.

Dünya manşetlerinde yeni hafta

 

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Brexit krizinde başrolü oynayan Başbakan Theresa May’in, görevine son verilmesine yönelik yapılan çağrıların ardından kapının eşiğinde olduğunu ana sayfadan paylaşan Financial Times, Trump’ın Rusya yolsuzluk davasında “aklanması”na, Demokratların verdiği “bu işin peşini bırakmayacağız” tepkisine de manşetinde yer ayırdı.

Dünya manşetlerinde yeni hafta

 

İNGİLTERE – THE TIMES

Theresa May’in sallanan otoritesini manşete taşıyan gazete, istifa etmeyi reddeden Başbakan’a, “Koltuğuna yapışan May, başbakanlık konutundan çıkmayı reddediyor” eleştirilerini yönelttiği bir manşete yer verdi.

Dünya manşetlerinde yeni hafta

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Brexit yanlısı milletvekillerinin May’in başarısız anlaşma planının ardından Başbakan üzerindeki baskılarını artırmalarına yer verdi.

Dünya manşetlerinde yeni hafta

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