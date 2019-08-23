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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Bugün Rus lider Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Ağustos'ta Moskova'ya ziyaret gerçekleştirecek.

AA | 23.08.2019 - 19:29..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Suriye'de Esad'a bağlı güçler İdlib bölgesine saldırı düzenliyor.

TSK'nın gözlem noktasının bulunduğu yere Esad'ın askerleri ulaştı.

Sivillerin havadan ve karadan bombardımana maruz kaldığı İdlib'den büyük bir göç dalgası riski var.

Bugün yaşanan gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

İDLİB GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alınmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımız, rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve ülkemizin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtmiştir." ifadesine yer verildi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'ya ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Suriye'de yaşanan krizi çözmek için iki lider yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Ziyaret 27 Ağustos tarihinde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

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