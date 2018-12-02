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Başkan Erdoğan Arjantin'de

Başkan Erdoğan'ın kaldığı otel girişinde kendisini görmek isteyen Onur Durgut ile selamlaştı. Durgut, rehberlik yapmak istediğini ve Paraguay'a gitmek istediğini belirtince Erdoğan uçağına davet etti.

AA | 02.12.2018 - 11:21..
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Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te konakladığı otele gelişinde vatandaşlarla sohbet etti.

UÇAĞA DAVET EDİLDİ

Arjantin'de turizm rehberliği eğitimi alan ve aynı zamanda rehberlik yapan vatandaşlardan Onur Durgut'un Paraguay'a gelmek istediğini söylemesi üzerine Başkan Erdoğan tarafından uçağa davet edildi.

Başkan Erdoğan Arjantin'de

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BAŞKAN ERDOĞAN'I GÖRMEK İÇİN ARJANTİN'E GELDİ

Şili'de yaşayan Yusuf Can Sarıkaya (solda), Başkanı Erdoğan'ı görmek için Arjantin'e geldiğini belirtti.

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