Başkan Erdoğan Arjantin'de

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te konakladığı otele gelişinde vatandaşlarla sohbet etti.
UÇAĞA DAVET EDİLDİ
Arjantin'de turizm rehberliği eğitimi alan ve aynı zamanda rehberlik yapan vatandaşlardan Onur Durgut'un Paraguay'a gelmek istediğini söylemesi üzerine Başkan Erdoğan tarafından uçağa davet edildi.
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BAŞKAN ERDOĞAN'I GÖRMEK İÇİN ARJANTİN'E GELDİ
Şili'de yaşayan Yusuf Can Sarıkaya (solda), Başkanı Erdoğan'ı görmek için Arjantin'e geldiğini belirtti.