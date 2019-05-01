FED faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası ( Fed) faiz kararını açıkladı.

Banka politika faiz oranını beklendiği gibi yüzde 2.25-2.50 aralığında sabit tuttu.

Fed, enflasyon baskısının düşük olduğunu belirterek IOER yani fazla rezervlerdeki faizlere 5 bazpuan düşürerek ayarlamaya giderek 2.35'e çekti. Bankaların Fed'de tuttukları paraya uygulanan bu faizlerdeki 'ayarlamanın' bir faiz indirimi olmadığını belirten Fed, gelecek için sabırlı kalmaya devam edeceğini yineledi.

EKONOMİK AKTİVİYELERİN İYİ OLDUĞU VURGUSU

Oy birliğiyle alınan karar sonrası dolar endeksinde düşüş gördüldü. Enflasyon ve çekirdek enflasyonun düşüş eğiliminin sürdürdüğünü ve yüzde 2'nin altına doğru ilerlediğini vurgulayan Fed, emek piyasasını sağlam olduğunu ve ekonomik aktivitenin iyi olduğunu belirtti.



