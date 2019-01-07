Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamıştı.

O günden sonra hem Pentagon'da hem de ABD basınında Trump'ın kararına karşı yoğun bir muhalefet yürütüldü.

YPG VE RUSYA KAYGISI

ABD'nin Suriye'den çekilmesi halinde İran ve Rusya'nın bölgede güç kazanacağını savunan ABD medyası askerlerin kalması için her türlü haberi yaptı. Öte yandan bölgede YPG'li teröristlerin de korunmaya devam edilmesi isteniyor.

TRUMP KARARIN ARKASINDA

Ancak Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte aldığı kararın arkasında durmaya devam edeceğinin sinyalini bir kez daha verdi.

"UYGUN BİR ŞEKİLDE ÇEKİLECEĞİZ"

Trump yaptığı açıklamada, "Hem DEAŞ'le mücadele edeceğiz hem de Suriye'den uygun bir şekilde çekileceğiz. Suriye'den çekilme planıyla ilgili yaptığım ilk açıklamalarda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

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