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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

AA | 05.02.2020 - 11:40..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Türkiye ve dünya siyasetine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye'de yapılan anlaşmalara uyulmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin vermeyiz" dedi.

Erdoğan, "Her kim Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diye soruyorsa, bilin ki ya gafildir ya da bu ülkenin hasmıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Rejim denilen kuklanın suni solunumla yaşatıldığının farkında olmadığımız mı sanılıyor?

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