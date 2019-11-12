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Fransız polisinden İspanya'ya eylemcilere müdahale yardımı

İspanyol ve Fransız polisinden eylemci Katalanlara ortak operasyon düzenledi

AA | 12.11.2019 - 18:57..
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Fransız polisinden İspanya'ya eylemcilere müdahale yardımı

"Demokratik Tsunami" adını kullanan bağımsızlık yanlısı Katalan grubun pazartesi sabahı sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrıdan sonra İspanya tarafındaki La Jonquera sınırında toplanan kalabalık, Fransa bağlantısının olduğu otoyolu kesmişti.

Fransız polisinden İspanya'ya eylemcilere müdahale yardımı

Ellerinde bağımsız Katalonya bayrakları taşıyan ve eylemlerini "barışçıl sivil itaatsizlik" olarak tanımlayan grup, 3 gün boyunca yol kesme eylemi yapacaklarını açıklamıştı.

Fransız polisinden İspanya'ya eylemcilere müdahale yardımı

İSPANYA'YA FRANSIZ POLİSİ YARDIMA GELDİ

İspanyol ve Fransız polisi, iki ülke sınırındaki AP-7 otoyolunu kesen ayrılıkçı radikal Katalan gruba ortak müdahalede bulundu.

Otoyolda trafiği tamamen kapatan ve burada kamp kurarak sabahlayan yaklaşık 2 bin kadar eylemciyi dağıtmak için ilk müdahale Fransız polisinden geldi.

Fransız polisinden İspanya'ya eylemcilere müdahale yardımı

İspanyol ve Fransız polisinden eylemci Katalanlara ortak operasyon VİDEO

FRANSIZ POLİSİ YİNE SERT MÜDAHALEDE BULUNDU

Sınırın Fransa tarafındaki göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale eden ve oturma eylemi yapanları tek tek kaldırarak dağıtmaya çalışan Fransız polisinin bazı eylemcileri gözaltına aldığı bildirildi.

Fransız polisinden İspanya'ya eylemcilere müdahale yardımı

Sınırın İspanya tarafında bekleyen İspanya ulusal polisi, jandarma ve Katalonya yerel polisinden acil müdahale ekipleri ise sözlü uyarılarda bulundukları göstericileri dağılmaları için ikna etmeye çalışıyor.

Çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu otoyol üzerindeki eylem devam ediyor.

Fransız polisinden İspanya'ya eylemcilere müdahale yardımı

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