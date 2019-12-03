Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

Tiyatroseverlerin uğrak yeri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları 4-8 Aralık tarihleri arasında 1 yeni olmak üzere, 20 oyunla seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

SAHNELENECEK OYUNLAR

Amanvermez Avni, Uzlaşma, Ay Işığında Şamata, Çın Sabahta, On İki Öfkeli Adam, İki Efendinin Uşağı, Ay Carmela!, Şahane Züğürtler, Hisse-i Şayia ve çocuk oyunları Yaşayan Sayfalar(Yeni Oyun), Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Bisküvi Adam, Rüya, Yaşasın Barış, Pollyanna, Bir Kümes Hikâyesi, Harikalar Mutfağı, Palyaço Prens, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Karagöz Çiftlik Bekçisi.