69 ilde narkotik operasyonu: 1 ton 916 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu madde ve satıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Emniyet güçleri, vatandaşın huzur ve güvenliği için gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

"YAKLAŞIK 2 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ"

69 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformun X hesabı üzerinden aktardı.

Bakanlık operasyonlar sonucu yaklaşık 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 974 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

"YAKALANAN 974 ŞÜPHELİDEN 381'İ TUTUKLANDI"

Paylaşımında, operasyonlarda bin 458 ekibin görev aldığını bildiren Bakanlık, ayrıca şu sözlere yer verdi:

"9 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polisimiz tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 916 kg uyuşturucu madde ile 725 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

974 şüpheli yakalandı. 381'i tutuklandı. 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"69 İLDEKİ OPERASYONLARDA 3 BİN 659 PERSONEL GÖREV ALDI"

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 69 ilde bin 458 ekip, 3 bin 659 personel, 23 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

"ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ"

Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz.

Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman polislerimizi, başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."