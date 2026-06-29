69 ilde 'uyuşturucu tacirlerine' operasyon: Bin 5 şüpheli yakalandı

Ülkenin her noktasında uyuşturucuyla mücadele aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak adına düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Emniyet güçleri, 69 ilde daha harekete geçti.

BİN 5 UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.

Son bir haftadır gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Bakanlık, bin 5 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

"ŞÜPHELİLERDEN 423'Ü TUTUKLANDI"

Paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verdi:

"69 ilde 'uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik polisimiz tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; 708 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bin 5 şüpheli yakalandı. 423'ü tutuklandı. 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"OPERASYONLARDA 3 BİN 815 PERSONEL GÖREV ALDI"

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 69 ilde bin 505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."