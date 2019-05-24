taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1228
Euro
6.847
Altın
1283.95
Borsa
84596.16
Gram Altın
252.796

Gurbetçi kadın 69 yıl sonra Türkiye'ye geldi

Evlenerek Arjantin'e giden ve şartları dolayısıyla yurdunu ziyaret edemeyen Kazes, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle 69 yıl sonra doğduğu topraklara geldi.

Haber Merkezi | 24.05.2019 - 08:24..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Evlenerek Türkiye'den Arjantin'e giden ve 69 yıldır vatan hasreti çeken 85 yaşındaki Raşel Kazes, Türkiye'ye geldi.

69 YIL SONRA İLK KEZ GELDİ

AA'nın haberine göre Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle doğduğu toprakları ziyaret etme imkanı bulan Kazes, kızı Silvia ile akşam saatlerinde İstanbul'a ulaştı.

Gurbetçi kadın 69 yıl sonra Türkiye'ye geldi

Kökeni, İspanya'dan Osmanlı topraklarına göçen Sefarad Yahudilerine dayanan 85 yaşındaki Kazes, 16 yaşındayken eşiyle Arjantin'e gitti. O günden bu yana Türkiye'yi ziyaret edemeyen, kendi isteğiyle Arjantin kimliği de almayan Kazes'in en büyük hayali gerçek oldu. Kazes, Türk pasaportuyla yurda giriş yaptı.

"RÜYAM GERÇEK OLDU"

İstanbul'da Havalimanı'nda, pasaport kontrolünden sonra gazetecilere açıklama yapan Kazes, "Çok sevinçliyim. Rüyam gerçek oldu." dedi.

Gurbetçi kadın 69 yıl sonra Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kazes, "16 yaşında evlendim. Kocamla Arjantin'e gittim. Türkiye'ye bir daha gelemedim. Param yoktu, çocuklar küçüktü, kocam hastaydı." diye konuştu.

Hala Türk yemekleri pişirdiğini ve yemeklerini torunlarının da çok sevdiğini anlatan Kazes, Türkiye'de 25 gün kalacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İstanbul'da 6 gün duracağım. Sonra kocamla evlendiğim Gelibolu'ya gideceğim. 65 sene evli olduğum kocam 4 sene önce öldü. Balıkesir'de 3 yıl askerlik yaptı. Buraya dönmek istiyordu. Ama olmadı. Sonra İzmir'e gideceğim. Bergama'da doğduğum yeri görmek istiyorum. Sonrasında İstanbul'a geri döneceğim ve Buenos Aires'e gideceğim. Gelibolu'yu çok özledim. Orada okudum. Evlendim, kocamın peşinden gittim."

Kazes, Türk yetkililerin kendisine çok yardım ettiğini, bu yüzden onlara minnettar olduğunu dile getirdi.

Havalimanından ayrılan Kazes ve kızı İstanbul'da konaklayacağı otele geçti.

    Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
    YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
    İYİ Parti'de tüzük kurultayı

    İYİ Parti'de tüzük kurultayı

    55
    Elazığ'da gri listedeki PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Elazığ'da gri listedeki PKK'lı etkisiz hale getirildi

    79
    Hava değişimine gelen asker intihar etti

    Hava değişimine gelen asker intihar etti

    33
    Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

    Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

    33
    Şanlıurfa'da drone ile kaçak trafo operasyonu

    Şanlıurfa'da drone ile kaçak trafo operasyonu

    76
    Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali başladı

    Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali başladı

    59
    İstanbul'da gök gürültülü sabah

    İstanbul'da gök gürültülü sabah

    26
    VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
    OYUNMOYUN.COM
    [+] Görüş bildir