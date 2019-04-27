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Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 21 sığınak ve 4 EYP düzeneğinin imha edildiği operasyonda 104 kilogram esrar ele geçirildi.

AA | 27.04.2019 - 10:22..
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Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele etmeye ve teröristlere geçit vermemeye devam ediyor.

Diyarbakır'da 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği dev operasyon tamamlandı.

DEV OPERASYON BU GECE SONA ERDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice ve Kulp ilçeleri ile Bingöl'ün Genç ilçesi sınırları arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 23 Nisan'da başlatılan Bayrak-123 Şehit Uzman Çavuş Serdar Akın Müşterek Operasyonu gece sona erdi.

Lice ilçesi Yalımlı köyü Keşkuvari ve Hevsel mezraları kırsal alanında önceki gün sağlanan temas neticesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada 3 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

21 KIŞ SIĞINAĞI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Ortaya çıkarılan biri 8 odadan oluşan 21 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Arazide farklı noktalara tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği imha edildi.

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Sığınaklar ve arazideki aramalarda parçalanmış uzun namlulu silah,117 fişek, el telsizi, 4 av tüfeği, jeneratör, 33 büyük tüp, 17 küçük tüp, akü, pil bloku, bin 250 pil, 260 metre kablo, bir kilogram amonyum nitrat ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

104 KİLOGRAM ESRAR YAKALANDI

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde 104 kilogram esrar ele geçirildi.

Lice ilçesi Ulucak köyü Çiftlik mezrasında yaklaşık 4 dönümlük araziye kenevir ekimi yapan A.A. yakalandı.

Operasyon bölgesinde icra edilen adli arama faaliyetlerinde hırsızlıktan aranan kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

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