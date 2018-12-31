7 milyon liralık çekilişin şanslı numarası

1 1 milyon liralık çekilişin kazananları Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu.

2 Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye belli oldu Milli Piyango'nun 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık biletin numaraları açıklandı.

3 İstanbul ve Ankara'da yılbaşı öncesi gıda denetimleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla eğlence mekanları, market ve lokantalarda denetimlerde bulundu

4 ÖTV ve KDV indirimleri uzatıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV ve KDV'deki indirimlerin 3 ay daha uzatıldığını duyurdu.

5 Kardan adamı yumruklayıp kaçan adam Karaman'da bir iş yerinin önünde esnafların yaptığı kardan adama, gece kimliği belirlenemeyen bir kişinin yaptığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

6 Suriye sınırına ÇNRA sevkiyatı Hatay'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemleri ile askeri malzeme taşıyan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.