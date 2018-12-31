7 milyon liralık çekilişin şanslı numarası

5Kardan adamı yumruklayıp kaçan adam
Karaman'da bir iş yerinin önünde esnafların yaptığı kardan adama, gece kimliği belirlenemeyen bir kişinin yaptığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.
6Suriye sınırına ÇNRA sevkiyatı
Hatay'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemleri ile askeri malzeme taşıyan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
4Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti
Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.
5Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri
Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.