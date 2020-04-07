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7 yaşındaki çocuk yanlışlıkla ağabeyini öldürdü

Antalya'da oyun oynadıkları sırada 7 yaşındaki çocuğun tetiğine dokunduğu babasına ait pompalı tüfekten çıkan saçmalar, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu.

DHA |
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7 yaşındaki çocuk yanlışlıkla ağabeyini öldürdü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Caddesi'nde market alışverişine giden Derya ve Berat K. çiftinin çocukları; L.K. (1), H.K. (7), Yusuf K. (8) ve H.K. (13) evde kaldı.

Kardeşlerden 13 yaşındaki abla H.K.'nin en küçük kardeşi L.K ile ilgilendiği sırada, 7 yaşındaki H.K. ile 8 yaşındaki Yusuf K. ise oynamak için oturma odasına geçti.

BOĞAZINA İSABET ETTİ

Bir süre oynayan iki kardeşten H.K., babasına ait pompalı tüfeği ağabeyi Yusuf K.'ye doğrultup ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar, Yusuf K. nin boğazına isabet etti. Patlama sesini duyan abla H.K., balkona çıkıp komşularından yardım istedi.

7 yaşındaki çocuk yanlışlıkla ağabeyini öldürdü

SAÇMA DUDAĞINA GELDİ

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Yusuf K.'nin yaşamını yitirdiğini, tüfeği ateşleyen H.K.'nin ise dudağına isabet eden saçma yüzünden yaralandığını belirledi.

7 yaşındaki çocuk yanlışlıkla ağabeyini öldürdü

ANNE FERYAT ETTİ

Market dönüşü olaydan haberdar olan anne Derya K., sinir krizi geçirdi. Polis ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Derya K., H.K.'ye sarılarak, "Yusuf sen benim dert ortağımdın." diyerek gözyaşı döktü.

7 yaşındaki çocuk yanlışlıkla ağabeyini öldürdü

DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, uzman ekipler eşliğinde kardeşlerin ifadesine başvurdu. Yaşamını yitiren Yusuf K.'nin cenazesinin, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından Diyarbakır'da toprağa verileceği belirtildi.

7 yaşındaki çocuk yanlışlıkla ağabeyini öldürdü

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