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7 yıl sonra evine dönen koyun

Yedi yıl önce çiftlikten firar eden koyun uzun süren sosyal izolasyonun ardından yün yumağı olarak evine döndü.

Haber Merkezi |
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7 yıl sonra evine dönen koyun

Tazmanya’da 2013 yılında büyük bir yangın sonrası firar eden koyun, kendini 7 yıl sosyallikten izole ettikten sonra evine döndü.

NEREDE BARINDIĞI BİLİNMİYOR

Sahipleri koronavirüs salgını için çiftlikte yaşarken dönen koyunun hikâyesi, büyük ilgi gördü. Yün yumağına haline gelen koyunun 7 yıl boyunca ne yaptığı ve nerede barındığı bilinmiyor.

EVDEKİLER KORKTU

Sahipleri,  koyunu önce güvenlik kamerasında gördü. Sadece gözlerini görünen büyük yün yumağı, evdekileri önce korkuttu.

7 yıl sonra evine dönen koyun

ÖNCE TANIMADI

Koyunun sahibi çiftçi Alice Gray,  yün yumağına haline gelen koyunu önce tanımadı.

Gray, daha sonra bu koyunun 7 yıl önce firar eden koyun olduğunu anladı ve diğer koyunların yanına koydu.

5 KİŞİ YAKALAMAKTA ZORLANDI

Çiftlik çevresinde dolaşmasına karşın sahiplerini bir süre yanına yanaştırmayan koyun, 5 kişi tarafından yakalanarak, çitlerin arkasında yaşamaya başladı.

7 yıl sonra evine dönen koyun

27 BİN LİRA İSTİYORLAR

Çiftçi Gray, koronavirüs yardım kampanyasına destek için firari koyunun yününü satışa sundu. Koyun için 6 bin Avustralya doları (yaklaşık 27 bin lira) önerildi.

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