7 yıl sonra evine dönen koyun

Tazmanya’da 2013 yılında büyük bir yangın sonrası firar eden koyun, kendini 7 yıl sosyallikten izole ettikten sonra evine döndü.

NEREDE BARINDIĞI BİLİNMİYOR

Sahipleri koronavirüs salgını için çiftlikte yaşarken dönen koyunun hikâyesi, büyük ilgi gördü. Yün yumağına haline gelen koyunun 7 yıl boyunca ne yaptığı ve nerede barındığı bilinmiyor.

EVDEKİLER KORKTU

Sahipleri, koyunu önce güvenlik kamerasında gördü. Sadece gözlerini görünen büyük yün yumağı, evdekileri önce korkuttu.

ÖNCE TANIMADI

Koyunun sahibi çiftçi Alice Gray, yün yumağına haline gelen koyunu önce tanımadı.

Gray, daha sonra bu koyunun 7 yıl önce firar eden koyun olduğunu anladı ve diğer koyunların yanına koydu.

5 KİŞİ YAKALAMAKTA ZORLANDI

Çiftlik çevresinde dolaşmasına karşın sahiplerini bir süre yanına yanaştırmayan koyun, 5 kişi tarafından yakalanarak, çitlerin arkasında yaşamaya başladı.

27 BİN LİRA İSTİYORLAR

Çiftçi Gray, koronavirüs yardım kampanyasına destek için firari koyunun yününü satışa sundu. Koyun için 6 bin Avustralya doları (yaklaşık 27 bin lira) önerildi.