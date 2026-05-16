7 yıl sonra kapaklar açılaıdı: Keban Barajı'nda su tahliyesi sürüyor

Türkiye’nin en önemli enerji üretim merkezlerinden biri olan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali, yıllar sonra yeniden açılan tahliye kapaklarıyla gündeme geldi. Fırat Havzası’nda etkili olan yoğun yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimeleri nedeniyle baraj gölü seviyesinin maksimum kotlara yaklaşması üzerine kontrollü su tahliyesi başlatıldı.

6 TAHLİYE KAPAĞI AÇILDI

Keban ilçesinde bulunan barajda, olası taşkın riskine karşı 11 Mayıs itibarıyla 6 tahliye kapağı açıldı. Barajdan saniyede 598 metreküp su bırakıldığı bildirildi.

Keban Barajı’nda daha önce 1993, 2004 ve 2019 yıllarında da yoğun yağışlar nedeniyle su tahliyesi yapılmıştı. Böylece barajda 7 yıl aradan sonra dördüncü kez kontrollü su salımı gerçekleştirildi.

FIRAT HAVZASI’NDA DOLULUK ORANI ARTTI

Bölgedeki yoğun yağışlar ve kar sularının etkisiyle Fırat Havzası’ndaki barajlarda doluluk oranlarının üst seviyelere ulaştığı belirtildi. Yetkililer, Keban Baraj Gölü’nün maksimum depolama kotunun 845 metre olduğunu ve mevcut seviyenin bu sınıra oldukça yaklaştığını ifade etti.

“HEDEFLENENİN ÜZERİNDE ELEKTRİK ÜRETİMİ BEKLENİYOR”

Keban Barajı ve HES İşletme Müdürü Bekir Kaya, bu yıl yağışların oldukça bereketli geçtiğini belirterek enerji üretiminde önemli artış beklendiğini söyledi.

Kaya, “Bu yıl Fırat Havzası’nda yağışların bereketli olması nedeniyle hedeflenenin üzerinde elektrik üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HİDROLİK SANTRALLERİNDEN BİRİ

1330 megavat kurulu güce sahip Keban HES’in, Türkiye’nin en büyük üçüncü hidrolik santrali olduğu belirtildi. Tesiste yılda ortalama 6,6 milyar kilovatsaat enerji üretildiği, kuruluşundan bu yana ise yaklaşık 291,5 milyar kilovatsaat elektrik üretimine ulaşıldığı kaydedildi.

Keban Baraj Gölü’nün, Atatürk Barajı’ndan sonra Türkiye’nin ikinci büyük suni gölü olduğu ve yaklaşık 31 milyar metreküp depolama hacmine sahip bulunduğu bildirildi.

Barajın 8 ünitesinin kesintisiz şekilde çalıştığını ifade eden yetkililer, buna rağmen su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kontrollü tahliyenin zorunlu hale geldiğini aktardı.

Geçen yıl 4,1 milyar kilovatsaat enerji üretildiğini belirten Kaya, bu yıl rakamın çok daha yukarı çıkmasının beklendiğini söyledi.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Keban Barajı’nın yalnızca enerji üretimiyle değil, balıkçılık, tarımsal sulama, istihdam ve turizm alanlarında da bölge ekonomisine önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Baraj gölünde Türkiye’nin en büyük alabalık üretimlerinden birinin yapıldığı, işlenen ürünlerin hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan barajdaki su tahliyesi ve oluşan dev su kütleleri dronla görüntülenirken, ortaya çıkan manzara dikkat çekti.