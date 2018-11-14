70 yaşındaki pokemon avcısı

Gençliğin yaşı olmaz lafı bir kez daha vücut buldu hem de 70 yaşındaki Tayvanlı Chen San-yuan ile.
Tayvan'da torununa özenerek bisikletine taktığı 11 telefonla günde 20 saat artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go oynayan 70 yaşındaki Chen San-yuan, sosyal medyada viral oldu.
AYDA BİN 200 DOLAR HARCIYOR
Pokemon avını daha da ileri götürmek için bisikletine dört telefon daha takmayı planladığını söyleyen Chen San-yuan, bu hobisi için ayda 1200 dolardan fazla harcıyor.
Taipei sokaklarında "Pokemon Amca" olarak bilinen Chen, mobil şarj cihazlarının yardımıyla gece geç saatlere kadar Oyun oynabiliyor.
11 TELEFON İLE POKEMON AVCILIĞI
Yaşıtları aıllı telefonları bile kullanamazken kendisi telefonlarından bisikletle oyun oynayan San-yuan, biziklet üzerinde saatlerce gezerek oyun oynuyor.
San-yuan, cihazları güçlendirmek için birden fazla portatif pil paketi kullanırken her gün bisikletine bağlı 11 telefon ile pokemon oynuyor. Kurulumuna dört tane daha telefon eklemeyi planlayan San-yuan, telefonları 15'e çıkaracağını söyledi.
Fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayımlandıktan sonra üne kavuşan Chen, Pokemon sayesinde yeni dostlar edindiğini ve Alzheimer'a yakalanma riskini azalttığını söyledi.