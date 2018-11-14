70 yaşındaki pokemon avcısı

Gençliğin yaşı olmaz lafı bir kez daha vücut buldu hem de 70 yaşındaki Tayvanlı Chen San-yuan ile.

Tayvan'da torununa özenerek bisikletine taktığı 11 telefonla günde 20 saat artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go oynayan 70 yaşındaki Chen San-yuan, sosyal medyada viral oldu.

AYDA BİN 200 DOLAR HARCIYOR

Pokemon avını daha da ileri götürmek için bisikletine dört telefon daha takmayı planladığını söyleyen Chen San-yuan, bu hobisi için ayda 1200 dolardan fazla harcıyor.

Taipei sokaklarında "Pokemon Amca" olarak bilinen Chen, mobil şarj cihazlarının yardımıyla gece geç saatlere kadar Oyun oynabiliyor.

Pokemon avcısı dede - VİDEO

11 TELEFON İLE POKEMON AVCILIĞI

Yaşıtları aıllı telefonları bile kullanamazken kendisi telefonlarından bisikletle oyun oynayan San-yuan, biziklet üzerinde saatlerce gezerek oyun oynuyor.

San-yuan, cihazları güçlendirmek için birden fazla portatif pil paketi kullanırken her gün bisikletine bağlı 11 telefon ile pokemon oynuyor. Kurulumuna dört tane daha telefon eklemeyi planlayan San-yuan, telefonları 15'e çıkaracağını söyledi.

Fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayımlandıktan sonra üne kavuşan Chen, Pokemon sayesinde yeni dostlar edindiğini ve Alzheimer'a yakalanma riskini azalttığını söyledi.