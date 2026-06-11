70 yıl sonra ilk kez zarar açıklamıştı: Honda CEO'su göreve devam edecek

Otomotiv devi Honda, elektrikli araç stratejisinde yaptığı radikal değişiklikler ve Çin pazarındaki performans düşüklüğü nedeniyle zor günler geçiriyor.

Şirketin gelişim aşamasındaki üç elektrikli aracı iptal etmesi ve 2040 yılına kadar tamamen elektrikliye geçme planından vazgeçmesi dikkat çekiyor.

ESKİ YÖNETİCİLERDEN CEO'YA İSTİFA BASKISI

Eski Honda yöneticileri, mevcut CEO Toshihiro Mibe'nin spor sponsorlukları gibi yanlış önceliklere odaklandığını ve müşterileri dinlemediğini iddia ederek eleştirilerde bulundu.

Şirket içi motivasyonu olumsuz etkilediği belirtilen Mibe'ye, eski CEO Nobuhiko Kawamoto tarafından nisan ayında açıkça istifa çağrısı yapıldı.

MAAŞ KESİNTİSİ İLE GÖREVE DEVAM

Tüm bu baskılara ve yaklaşık 70 yıl aradan sonra gelen ilk yıllık zarara rağmen Toshihiro Mibe koltuğunu korumayı başardı.

Ancak yaşanan bu olumsuz finansal tablonun ardından, mevcut CEO'nun maaşından yüzde 30 oranında kesinti yapılması planlanıyor.