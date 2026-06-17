700 bin yıllık sincap dışkısından çıktı: DNA'sında bakın ne saklamış

Kanada'da permafrost tabakasında bulunan antik sincap dışkıları, bilim insanlarını şaşırttı.

Buluntular, yüz binlerce yıl öncesinin ekosistemini yeniden inceleme fırsatı sundu.

Araştırmacılar, yaşı 17 bin ile 700 bin yıl arasında değişen fosilleşmiş dışkı örneklerinde yaptıkları analizlerde mamut, bozkır bizonu, at, kurt ve çeşitli kemirgen türlerine ait genetik izler buldu.

Keşif, Buzul Çağı'nda Kuzey Amerika'nın nasıl bir canlı çeşitliliğine sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Zaman kapsülü sincaplar

NY Times'a göre; Bilim insanlarına göre Arktik yer sincapları, günümüzde olduğu gibi geçmişte de çevreden bitki, kemik, tohum ve farklı organik materyalleri toplayarak yuvalarına taşıyordu.

Bu alışkanlık sayesinde dışkılar, dönemin çevresine ait çok sayıda genetik kalıntıyı koruyarak adeta bir "zaman kapsülü" işlevi gördü.

700 bin yıllık DNA bulundu

Araştırma sırasında elde edilen örnekler arasında yaklaşık 700 bin yıl öncesine tarihlenen DNA parçaları da yer aldı.

Uzmanlar, bunun şimdiye kadar dışkı örneklerinden elde edilen en eski genetik materyallerden biri olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar ayrıca mamut, bozkır bizonu ve atlara ait 18'den fazla mitokondri genomunu yeniden oluşturmayı başardı.