705 km menzil sunan elektrikli Xiaomi YU7 GT tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlediği etkinlikte performans odaklı yeni SUV modeli YU7 GT'yi görücüye çıkardı.

Yarış sınıfı bir araç olarak tasarlanan bu lüks model, Çin pazarında 57 bin 300 dolardan başlayan fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

990 BEYGİRLİK DEVASA PERFORMANS

Aracın kalbinde yer alan V8s EVO motoru tam 990 beygir gücü üreterek otomobilin 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,92 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Maksimum 300 km/s hıza çıkabilen elektrikli SUV, 101,7 kWh'lik bataryasıyla toplamda 705 kilometre CLTC menzili sunuyor.

Gelişmiş 897V yüksek voltaj platformu sayesinde araç, yalnızca 15 dakikalık kısa bir şarj ile tam 570 kilometre menzil kazanabiliyor.

Nürburgring pistinde özel olarak ayarlanan Jiaolong Şasi Master Edition ile donatılan araçta, çift valfli amortisörler ve elektronik sınırlı kaymalı diferansiyel de var.

Akebono kaliperli karbon seramik fren sistemi ise aracın 100 km/s hızda giderken 32,9 metrede tamamen durmasını sağlıyor.

Beş farklı renk seçeneği ve 24 ayar altın-karbon fiber logosuyla sunulan modelin iç mekânı yoğun Alcantara kaplamalarla öne çıkıyor.

Dört koltuğunda masaj fonksiyonu yer alan araç, PVB akustik camları ve 25 hoparlörlü ses sistemiyle kullanıcılara ultra sessiz bir kabin deneyimi vadediyor.