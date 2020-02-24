Türk askeri İdlib'e girdi

Komandolar İdlib'de...

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait yaklaşık 50 araçlık konvoy, İdlib’e girdi.

Askeri konvoydaki komandolar, siviller için güvenli bir bölge oluşturmayı amaçlıyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de Türk askerlerine eşlik etti.

50 araçlık TSK konvoyu İdlib’e girdi İZLE





600 BİN KİŞİ TÜRKİYE SINIRINDA

Suriye'de Esad rejiminin saldırıları, halkı, Türkiye sınırına göç etmek zorunda bırakıyor. Sene başından beri yapılan saldırılar sebebiyle yaklaşık 600 bin kişi Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı.

AKAR SINIRA GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunmuştu.

Bakan Akar, burada ilk olarak Ordu Taktik Komuta Yeri'ni ziyaret edip, Harekat Merkezi'ndeki harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin bilgi almıştı.

15 ŞEHİT

3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 askerimiz ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 askerimizin de yaralandığı bildirilmişti.

10 Şubat'ta da 5 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz de yaralanmıştı. Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı, 115 rejim hedefinin ateş altına alındığını ve saldırılarda 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Tarih 20 Şubat'ı gösterdiğinde ise 2 askerimiz daha şehit düşmüştü.