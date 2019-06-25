70'inden sonra resim hayali gerçekleştirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan İlerlemiş yaşına rağmen eline boya kalemlerini alan Cennet nine, günün çoğunu resim yaparak geçiriyor.

Evinin her köşesini yaptığı çizimlerle süsleyen ve şu ana kadar 70 eserini tamamlayan Cennet Gönen, yıllar sonra çocukluk hayallerini resmetmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kızının yanında 2 torunuyla yaşayan 73 yaşındaki Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremediği çok fazla hayalinin bulunduğunu söyledi.

TORUNLARINDAN HEVESLENDİ

Resim yapmayı çocukluğundan bu yana çok sevdiğini dile getiren Gönen, "Yaklaşık 2 yıl önce ilkokula giden torunlarımı resim yaparken izledim ve resim yapma merakım alevlendi. Bu yaştan sonra resim yapmaya başladım. İçimden gelerek yapıyorum resimlerimi ve bırakamıyorum, severek çiziyorum. Zaman zaman torunlarımla da beraber çizim yapıyoruz. Özellikle çocukluğumda yaşayamadığım gezmenin, kırlarda dolaşmanın, çeşitli oyunların resimlerini çiziyorum." ifadelerini kullandı.