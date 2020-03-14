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71 yaşında Afrika'nın zirvesine tırmandı

Muğla’dayaşayan 71 yaşındaki dağcı Doğan Can, Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro’ya tırmanarak zirveye Türk bayrağını dikti.

İHA | 14.03.2020 - 18:05..
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Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamını sürdüren 71 yaşındaki Doğan Can, üye olduğu dağcılık kulübüyle sık sık tırmanışlara katılıyor.

2016 yılında Fas’taki Atlas Dağlarının 4200 metrelik zirvesi Jabel Topcal Tepesine çıkan Can, 2017’de Moğolistan, 2018’de Peru’da zirve tırmanışları yaptı.

2019’da ise dünyanın en yüksek dağı Everest Dağının ana kampı olan Base Kampına çıkan Can bu kez Afrika'da tırmandı.

71 yaşında Afrika'nın zirvesine tırmandı

AFRİKA'NIN ZİRVESİNE TÜRK BAYRAĞI DİKTİ

10 kişilik ekip arkadaşlarıyla birlikte hedef yükselten Can, geçtiğimiz Şubat ayında Afrika kıtasının en yüksek dağı olan Tanzanya’daki 5895 metrelik Kilimanjaro’nun zirvesine Türk bayrağını dikti.

71 yaşında Afrika'nın zirvesine tırmandı

TIRMANIŞ 5 GÜN SÜRDÜ

5 gün süren zorlu tırmanışı bu yaşta başaran ilk Türk unvanının sahibi olan Doğan Can, “Rehber ile 10 kişilik grubumuz planlama yaparak tırmanışa geçtik. 4. günün sonunda zirve öncesi ana kamp denilen Barafu Kampına akşam üstü vardık. O gün çok yoğrulduk, zaten uykusuzluk ve yorgunluktan çok kötü bir haldeydik. 5. gün sabah 06.00’da zirve yürüyüşüne geçtik. Zirveye yaklaştığımızda eksi 12 dereceyi gördük. Zirveye son 200 metre kaldığında artık gücümüz, enerjimiz bitmek üzereydi. Kar ve soğuk vardı. 8,5 saatte Kilimanjaro’nun zirvesine ulaştık. 10 dağcının ekip olarak bu tırmanışı tamamlaması büyük bir başarı. Ve yine Türkiye’de 71 yaşında bir dağcının ilk defa Kilimanjaro’da zirve yapmış olmasından da ayrıca mutluyum.” dedi.

71 yaşında Afrika'nın zirvesine tırmandı

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