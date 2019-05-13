Dünya manşetlerinde yeni hafta

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Presbiteryen rahiplerin yemin ritüellerinin gerçekleştirildiği bir törene katıldı. Törende rahiplerin Papa Francis’in önünde diz çöküp uzanarak Katolik Kilisesi liderine olan bağlılıklarını göstermesi, WSJ’ın manşet konusuydu. ABD-Çin ticaret savaşında iki ülke arasında devam eden karşılıklı açıklamalar da gazetenin gündemindeydi. Buna göre Washington, Çin yasalarında somut değişiklik sözleri talep ederken, Çin hükümeti çıkarlarına zarar veren herhangi olumsuz bir duruma katlanmayacağını belirtti.

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD-Çin ticaret savaşındai Pekin'in geri adım atmadığına dair iddialar devam ederken Trump'ın bu tehditler karşısında açıklamalarına ve hamlelerine ara vermemesi, NYT’ın an asayfasında yer aldı.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile haziran sonunda Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde görüşebileceği açıklamaları, gazetenin manşetindeydi.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere Başbakanı Theresa May’in muhalefetteki İşçi Partisi ile görüşmeleri canlandırmak için Brexit müzakelerini sürdüreceğine dair iddialar, İngiliz gazetenin manşet konusu oldu.

İRAN – IRAN DAILY

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, ABD’nin yaptırımları karşısında yaptığı birlik çağrısı, İranlı gazetenin ana gündem maddesi oldu.