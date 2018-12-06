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Bu hafta 8 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 8 film, sinemaseverlerle buluşacak.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 11:35..
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Bu hafta 8 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 8 film vizyona girecek.

KAFALAR KARIŞIK

Youtube'da 4,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan "Kafalar" ekibinin başrolünde yer aldığı Kafalar Karışık,seyirci ile buluşacak.

Bu hafta 8 film vizyona girecek

PARANIN KOKUSU

Ahmet Boyacıoğlu'nun yazıp yönettiği Paranın Kokusu, taksi şoförlüğü yapan bir adam ile arkadaşlarının bir taksi müşterisine yaptıkları şantajla ellerine yüklü miktar para geçmesi sonucu yaşananları konu alıyor.

Dram ve komedi karışımı filmde Murat Kılıç, Şevval Sam, Emrah Kolukısa, Rıza Sönmez, Erkan Can, Ercan Kesal ve Muzaffer Özdemir rol aldı.

SON ÇIKIŞ

Deniz Celiloğlu, Ezgi Çelik, Kerem Fırtına, İbrahim Selim ve Tevfik Erman Kutlu'nun oynadığı Son Çıkış adlı filmin yönetmenliğini Ramin Matin üstlendi.

Bu hafta 8 film vizyona girecek

ŞAMPİYON

Ahmet Katıksız'ın yönettiği Şampiyon, Türkiye atçılığının en önemli figürlerinden biri olan jokey Halis Karataş ile ünlü jokeyin çıkış yaptığı yarış atı Bold Pilot'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Bu hafta 8 film vizyona girecek

ŞEYTAN GEÇİDİ ENHARA

Onur Aldoğan'ın yönettiği; Şeytan Geçidi Enhara, birbirinden habersiz şekilde 8 farklı odada uyanan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini odağına alıyor.

ÖLÜMCÜL MAKİNELER

Peter Jackson'ın senaryo ekibinde yer alıp yapımcılığını üstlendiği "Ölümcül Makineler"; medeniyetin yok oluşunun akabinde insanlığın kıyamet sonrası şartlara uyum sağlamasını ve büyük şehirlerin küçük şehirleri yuttuğu bir düzende hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

DON KİŞOT'U ÖLDÜREN ADAM

Usta yönetmen Terry Gilliam'in, 20 yılı aşkın süredir çekemediği ve çekilememe hikayesi "La Mancha'da Kaybolanlar" adlı belgesele konu olan "Don Kişot'u Öldüren Adam" filminin başrolünde Adam Driver ve Jonathan Pryce yer alıyor.

Bu hafta 8 film vizyona girecek

SİHİRBAZIN BALONLARI

Andres Couturier'in yönettiği haftanın animasyon yapımı "Sihirbazın Balonları"; balon krallıkları, komik ejderhalar ve mutluluk büyüleri yapan sihirbazların olduğu bir masal dünyasını beyaz perdeye taşıyacak.


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