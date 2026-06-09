72 kilo verdi! Işın Karaca'nın son hali gündem oldu

Mide ameliyatı ve diyetle bambaşka biri olan ünlü şarkıcı Işın Karaca tam tamına 72 kilo verdi.

"36 BEDEN ZAFERİ"

Yeni görünümüyle beğeni toplayan ünlü isim son haliyle yine gündem oldu. Işın Karaca, “Benimki 36 beden zaferi” diyerek peş peşe pozlar paylaştı.

Karaca'nın yeni görünümüne sosyal medyada yorum yağdı.

Karaca, “Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede Sibel Can’la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. Ama en sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş.” ifadelerini kullandı.

"GÜNDE BİR KERE YEMEK"

Ünlü şarkıcı yaptığı diyeti de şöyle açıklamıştı; 'Günde bir kere yemek yiyorsun konuyu kapatıyorsun. Bedeni dinlendirip 1 saat yemek yiyip kalanında yemiyoruz. Çok acıktım diyelim dişimi fırçalıyorum kesiyor. Kendi içimde yaptığım şeyler. Acıkınca kalkıp ayran, kefir ya da su içiyorum.'