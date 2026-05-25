72 milyon yıllık tarih keşfi! 100 adet bulundu

Fransa'nın güneyindeki sahil kasabası Mèze’de yapılan keşif, bilim dünyasında heyecan yarattı.

Bölgedeki Dinozor Müzesi ve Parkı’nın arazisinde çalışan araştırmacılar, yaklaşık küçük bir kavun büyüklüğünde 100’e yakın fosilleşmiş dinozor yumurtasına ulaştı.

İlk incelemelere göre yumurtaların yaklaşık 72 milyon yıl öncesine, yani Geç Kretase dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

Keşfi gerçekleştiren jeolog ve müzenin kurucusu Alain Cabot, bölgede çok daha büyük bir fosil alanının bulunabileceğini söyledi.

Cabot, yumurtaların bulunduğu katmanın “olağanüstü” olduğunu belirterek, “Buranın incelenmesi için nesiller boyu paleontologların çalışması gerekecek” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılara göre yumurtalar, yaklaşık 15 metre uzunluğa ve 20 tona kadar ağırlığa ulaşabilen dev otçul titanozorlara ait olabilir.

Uzmanlar, tarih öncesi dönemde yaşanan seller ve nehir taşkınlarının yumurtaların üzerini tortuyla kaplayarak milyonlarca yıl boyunca korunmasını sağladığını düşünüyor.

Bilim insanları ayrıca titanozorların yumurtlamak için sürekli aynı bölgeye geri dönmüş olabileceğini değerlendiriyor. Bu durumun, Mèze çevresinin milyonlarca yıl önce önemli bir üreme alanı olduğuna işaret edebileceği belirtiliyor.

Bölgedeki fosillerin özel koleksiyoncular tarafından kaçırılmasını önlemek amacıyla “yerinde koruma” yöntemi uygulanıyor.

Müze yönetimi kazı çalışmalarının şeffaf şekilde sürdürüleceğini ve ziyaretçilerin süreç hakkında bilgilendirilmeye devam edileceğini açıkladı.

